Mayor Jenderal Mousavi: FARAJA adalah Simbol Otoritas dan Kemampuan dalam Menjaga Keamanan Nasional

Menurut kantor berita Abna, dalam pesan ini yang ditujukan kepada Brigadir Jenderal Pasdar Ahmadreza Radan, Komandan Jenderal Pasukan Polisi, Mayor Jenderal Seyyed Abdolrahim Mousavi, dengan mengenang para syuhada FARAJA yang terhormat dan menghormati keluarga mereka, menggambarkan peran cerdas pasukan ini dalam berbagai bidang misi sebagai luar biasa.

Di bagian lain pesannya, ia menyatakan: "FARAJA, dengan memanfaatkan otoritas lunak (soft power) dan kekuatan cerdas, tidak hanya membantu memasyarakatkan keamanan dan meningkatkan modal sosial sistem Islam, tetapi juga memainkan peran tak tergantikan dalam memperkuat rasa aman dan kepercayaan publik."

Teks lengkap pesan tersebut adalah sebagai berikut:

Saudara yang Terhormat, Brigadir Jenderal Pasdar Ahmadreza Radan Komandan Jenderal Pasukan Polisi Republik Islam Iran yang Terhormat

Saya mengucapkan selamat dan salam atas kedatangan Pekan Komando Pasukan Polisi, yang merupakan pengingat akan upaya dan kepahlawanan polisi negara yang berani, gigih, dan revolusioner, kepada Yang Mulia, para komandan, manajer, staf yang berdedikasi, dan keluarga yang sabar serta berkorban dari komando yang kuat dan pro-rakyat ini.

FARAJA saat ini adalah manifestasi dari polisi yang berpusat pada masyarakat, berbasis rakyat, dan setingkat dengan Revolusi Islam, yang, dengan memanfaatkan otoritas lunak dan kekuatan cerdas, tidak hanya membantu memasyarakatkan keamanan dan meningkatkan modal sosial sistem Islam, tetapi juga memainkan peran tak tergantikan dalam memperkuat rasa aman dan kepercayaan publik.

Peran cerdas dan berwibawa dari pasukan strategis ini di berbagai bidang misi, mulai dari Pertahanan Suci 12 hari melawan perang hibrida dan yang dipaksakan oleh rezim Zionis dan para pendukung serta pengikutnya yang arogan, terutama Amerika yang memicu perang, hingga identifikasi dan penangkapan tentara bayaran dan agen infiltrasi serta mata-mata asing, pencegahan kejahatan yang cerdas dan penanganan anomali serta korupsi sosial, pemberantasan penyelundupan barang dan narkotika, menjamin keamanan perbatasan, dan menangani para pengganggu ketertiban umum, adalah simbol kemampuan yang semakin meningkat dari lembaga ini dalam menjaga keamanan nasional dan memelihara ketertiban serta ketenangan masyarakat.

Salah satu kekuatan FARAJA adalah sinergi dan interaksi strategis dengan angkatan bersenjata lainnya dan lembaga keamanan serta intelijen, yang telah meningkatkan kapasitas pencegahan dan kekuatan nasional Republik Islam Iran, dan telah mengubah keamanan berkelanjutan menjadi tuntutan yang terpenuhi bagi rakyat tercinta di negara ini.

Saya, sambil mengenang nama dan kenangan para syuhada Komando Pasukan Polisi yang terhormat dan menghormati keluarga mereka, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa kesuksesan yang berkelanjutan bagi Yang Mulia dan semua staf FARAJA yang berdedikasi dalam perjalanan untuk mewujudkan tujuan Langkah Kedua dan jalur peradaban Revolusi, memperdalam otoritas lunak, dan meningkatkan ketahanan sosial, di bawah bimbingan Yang Mulia Vali-e ʿAṣr (semoga Allah mempercepat kedatangannya) dan kepemimpinan bijaksana Pemimpin Tertinggi dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Yang Mulia Imam Khamenei (semoga naungannya bertahan lama).

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Mayor Jenderal Seyyed Abdolrahim Mousavi Mehr 1404 (Oktober 2025)