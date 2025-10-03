Syahid Sayid Hasan Nasrallah, Perwujudan Ayat-ayat Alquran dan Hujjah Ilahi bagi Poros Perlawanan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hujjatul Islam wal Muslimin Hasan Malek Mohammadi, Ketua Dewan Koordinasi Dakwah Islam Iran, dalam peringatan syahid Sayid Hasan Nasrallah di kota Rasht mengatakan bahwa tokoh besar ini adalah perwujudan ayat-ayat Alquran dan hujjah Ilahi bagi poros perlawanan.

Ia mengutip penjelasan Pemimpin Revolusi Islam dan syahid Qasem Soleimani yang menyebut Nasrallah sebagai “permata cemerlang Lebanon”, “lidah penyampai aspirasi bangsa-bangsa kawasan”, serta “pemimpin beriman dan bijaksana”. Menurutnya, ketenangan, keimanan, dan keikhlasan tokoh ini adalah perwujudan nyata dari ayat Alquran “wa min al-mu’minīna rijālun ṣadaqū mā ‘āhadūllāha ‘alayh”.

Malek Mohammadi menegaskan bahwa Hizbullah Lebanon adalah warisan abadi Nasrallah yang berhasil meruntuhkan hegemoni Israel. Ia menambahkan, lima ciri utama kepemimpinan wilayati Nasrallah—yaitu ma‘rifat, mahabbah, mawaddah, ketaatan, dan bara’ah dari musuh-musuh wilayah—harus menjadi teladan bagi seluruh pejuang kebebasan dunia.

Ia menutup dengan mengatakan bahwa Nasrallah adalah pecinta sejati syahadah, dan hari ini ia tetap hidup serta menyaksikan perjuangan poros perlawanan. Kesatuan umat Islam di bawah bendera wilayah adalah satu-satunya jalan untuk menghadapi keangkuhan global.