Galeri Foto: Pertemuan Pengurus Asosiasi Thalabah Thailand dengan Ayatullah Ramezani

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pengurus Asosiasi Thalabah Thailand pada hari Kamis (2/10) berkunjung ke kantor Lembaga Internasional Ahlulbait dan bertemu dengan Ayatullah Reza Ramazani, Sekretaris Jenderal lembaga tersebut. Dalam pertemuan ini, dilakukan dialog dan pertukaran pandangan mengenai peran pelajar asing, khususnya dari Asia Tenggara, dalam memperkenalkan ajaran Ahlulbait as dan memperkuat komunikasi antar-masyarakat Muslim.

Pertemuan ini menekankan pentingnya hubungan ilmiah, budaya, dan dakwah antara Majma Ahlulbait as dengan para thalabah Thailand, sebagai upaya memperdalam pemahaman Islam yang murni dan memperluas jangkauan kegiatan keagamaan di kawasan tersebut.