40 Kapal dari Armada Global Shomoud Ditahan Israel / Kapal Mykonos Juga Tak Sampai Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Radio rezim Zionis melaporkan bahwa militer Israel telah menguasai lebih dari 40 kapal dari armada global Shomoud. Menurut sumber-sumber berbahasa Ibrani, ratusan peserta konvoi kemanusiaan tersebut kini sedang dipindahkan ke pelabuhan Ashdod untuk kemudian dideportasi secara paksa, baik secara sukarela maupun melalui keputusan pengadilan.

Berdasarkan laporan yang sama, kapal Mykonos dari armada Shomoud yang sempat mencapai perairan Gaza beberapa jam sebelumnya juga berhasil dihentikan Israel.

Sementara itu, Camila Escalante, jurnalis Press TV, melaporkan kondisi terakhir konvoi dengan menyebutkan bahwa lebih dari seratus orang telah ditangkap oleh pasukan Israel. “Ada individu dari puluhan negara di kapal-kapal ini, dan sekarang pemerintah mereka berkewajiban mengambil tindakan terhadap serangan ini,” tegasnya.