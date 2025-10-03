Pernyataan Ayatullah Khamenei untuk Armada Shomoud / Pentingnya Memperkenalkan “Sisi Benar Sejarah”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Armada Shomoud dengan 500 penumpang, yang mayoritas berasal dari berbagai negara Barat, meski secara lahiriah gagal menyampaikan bantuan mereka kepada rakyat Gaza dan ditangkap oleh pasukan teroris rezim Zionis, namun jalan kebangkitan masyarakat Eropa dan misi para penumpang armada Shomoud tetap berlanjut.

Sejalan dengan itu, halaman resmi Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran di media sosial menuliskan pesan kepada para penumpang bebas dan pemberani armada tersebut: “Kalian kini berdiri di sisi benar sejarah; sejarah yang lembarannya akan ditulis oleh armada global keteguhan (Shomoud).”

Terkait hal ini, Dr. Sayyid Muhammad Shadiq al-Hashemi, penulis asal Irak, menulis sebuah catatan analitis. Ia menekankan bahwa cuitan tersebut, yang diterbitkan pada 2 Oktober 2025, memiliki kesamaan signifikan dengan pernyataan Imam Khamenei dalam pesannya kepada mahasiswa Amerika yang melakukan aksi duduk di Universitas Columbia pada 2024, ketika beliau menggunakan ungkapan mendalam “sisi benar sejarah”. Menurutnya, para ulama, para dai, media, lembaga-lembaga kajian, dan para penulis berkewajiban menjelaskan makna fundamental dari ungkapan tersebut kepada masyarakat mulia di Eropa dan Amerika. Sebab, Barat kini sedang menapaki jalan kesadaran dan kebangkitan.