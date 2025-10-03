Sayyid Abdulmalik al-Houthi: Kejahatan Rezim Zionis Dilakukan dengan Dukungan Amerika dan Diamnya Negara-Negara Arab

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sayyid Abdulmalik al-Houthi, pemimpin gerakan Ansarullah dan Revolusi Yaman, menegaskan bahwa rezim Zionis melakukan kejahatannya dengan dukungan penuh Amerika serta sikap diam dan tidak berbuat apa-apa dari pemerintah Arab dan Islam.

Dalam pidatonya, al-Houthi menyinggung agresi hampir dua tahun rezim Zionis ke Jalur Gaza yang dipenuhi pembantaian, genosida, penghancuran, blokade, dan pengusiran warga Palestina. Ia menegaskan bahwa rezim Israel masih menggunakan kelaparan sebagai senjata genosida, dan anak-anak menjadi korban utama.

Ia juga menyinggung “rencana Trump” untuk Jalur Gaza yang sepenuhnya berpihak pada kepentingan Israel, dengan tujuan menghapus kedaulatan Palestina dan melucuti senjata kelompok perlawanan. Menurutnya, rencana itu hanyalah trik kotor Amerika dan Israel untuk mengosongkan Gaza dari muqawamah.

Al-Houthi menambahkan bahwa pendirian “Yayasan Kemanusiaan Gaza” oleh Amerika dengan dukungan Israel tidak lebih dari sebuah tipu daya untuk menghindari tekanan dunia, sementara genosida terus berlangsung.

Pemimpin Ansarullah itu juga menyinggung operasi militer Yaman pekan ini yang meluncurkan 18 rudal dan drone ke target Zionis di wilayah pendudukan dan Laut Merah, serta menegaskan bahwa sejak awal agresi, Yaman telah menargetkan lebih dari 228 kapal untuk mendukung Gaza. Ia menegaskan bahwa serangan Israel ke Yaman tidak akan mematahkan tekad rakyat Yaman.

Al-Houthi dalam kesempatan itu memuji kesetiaan rakyat Lebanon yang menghadiri peringatan syahid Sayyid Hassan Nasrallah dan para pejuang muqawamah, sebagai bukti kuatnya dukungan rakyat terhadap jalur perlawanan.

Ia menutup seruannya dengan ajakan kepada seluruh lapisan rakyat Yaman untuk turun ke jalan pada Jumat esok dan menggelar aksi jutaan dalam mendukung perjuangan Palestina.