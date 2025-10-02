Hizbullah: Melucuti Senjata Kami adalah Mencabut Roh Kami

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Hassan Ezzeddine Ali, anggota fraksi Kesetiaan kepada Perlawanan di Lebanon, mengatakan dalam sebuah upacara di kota Tyre: Amerika hari ini ingin mendominasi dunia dan memaksa rakyat untuk memilih salah satu dari dua pilihan ini: atau perang atau menyerah dan sumber daya mereka dijarah, oleh karena itu mereka menggunakan logika kekuatan.

Dia menambahkan: Hari ini, dengan mempertimbangkan pemandangan yang kita saksikan di Palestina dan Gaza, kita melihat diri kita berada di hadapan hukum rimba, di mana di balik semua ini ada Amerika dan rezim Zionis; oleh karena itu, kita tidak bisa menyerah kepada musuh atau mengibarkan bendera putih.

Anggota fraksi Kesetiaan kepada Perlawanan melanjutkan: Melucuti senjata kami, adalah mencabut roh kami, dan roh hanya bisa dicabut oleh Dia yang menciptakannya, yaitu Allah SWT. Kami tidak akan mengangkat bendera penyerahan dan tidak akan membiarkan negara ini, yang telah disirami dengan darah para syuhada, menjadi protektorat Amerika atau menjadi permukiman Israel.

Ezzeddine menjelaskan: Mereka yang berbicara buruk tentang Hizbullah bertujuan untuk memecah belah Lebanon dan mencegah kemajuannya.

Dia menyatakan prioritas Hizbullah adalah menghentikan agresi Israel terhadap Lebanon, membebaskan tawanan Lebanon, penarikan musuh Zionis dari wilayah pendudukan negara itu, dan memulai rekonstruksi.