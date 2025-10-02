Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah: Perlawanan Tidak Akan Mengizinkan Lebanon Kembali ke Era Kelemahan

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Syekh Ali Damoush, Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, dalam pidatonya pada upacara yang diselenggarakan oleh delegasi wanita Hizbullah di kompleks Sayyed al-Shuhada (AS) di Dahiya selatan Beirut, menekankan: Perlawanan akan melanjutkan jalannya dengan tekad dan kekuatan, beriman pada kemenangan ilahi, dan yakin akan kebenaran pilihannya.

Merujuk pada peran vital Perlawanan dalam membela Lebanon, ia menyatakan: Senjata Perlawanan adalah bagian tak terpisahkan dari pelestarian keberadaan negara dan tidak akan diserahkan dalam keadaan apa pun.

Damoush juga memperingatkan tentang upaya bersama Amerika dan rezim Zionis untuk mengubah tentara Lebanon menjadi alat untuk menghadapi Perlawanan dan menyerukan agar rencana-rencana ini digagalkan.

Dia menyatakan bahwa, meskipun banyak pengorbanan, Perlawanan terus memulihkan diri, memperkuat, dan meningkatkan kesiapannya, menekankan bahwa pembunuhan para komandan tidak hanya tidak akan melemahkan tekad Perlawanan, tetapi juga akan meningkatkan tekad dan ketabahan para pendukungnya.