Pentagon Fokus pada Suriah sambil Mengurangi Pasukan di Irak

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - ABNA - seorang pejabat senior keamanan di Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat, sesuai dengan perjanjian tahun lalu dengan pemerintah Irak, telah sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab keamanan negara tersebut kepada pemerintah Baghdad.

Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu, dalam wawancara dengan surat kabar Amerika "The Hill", menyatakan: "Pasukan Amerika telah mulai mentransfer tanggung jawab untuk menghadapi ancaman keamanan dari pasukan mereka sendiri kepada pasukan resmi Irak."

Dia menambahkan bahwa misi-misi ini dipercayakan kepada pasukan Irak yang telah berada di bawah pelatihan militer Amerika selama lebih dari satu dekade.

Menurut surat kabar tersebut, fokus militer Amerika telah bergeser dari menjamin keamanan Irak ke memperkuat kehadiran di Suriah untuk melawan ancaman teroris. Selain itu, sebagian dari pasukan yang telah dipindahkan dari Irak ke Erbil direncanakan akan dikirim ke wilayah Suriah di masa depan.

Perlu dicatat bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan keputusannya untuk mengurangi kehadiran militer di Irak dalam sebuah pernyataan pagi ini, beberapa jam sebelum dimulainya shutdown pemerintah federal, menggambarkan tindakan tersebut sebagai bagian dari "fase transisi".