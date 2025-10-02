Serangan Israel ke Konvoi Sumud; Lebih dari 40 Kapal Disita

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - ABNA - tentara rezim Zionis pada hari Kamis, mengambil kendali lebih dari 40 kapal dan perahu yang berpartisipasi dalam kampanye global Konvoi Sumud.

Ratusan aktivis yang berada di konvoi ini telah dipindahkan ke pelabuhan Ashdod untuk memulai proses deportasi mereka dari wilayah pendudukan.

Juga diumumkan bahwa empat perahu dari konvoi ini terhenti di laut karena masalah teknis.

Tentara Israel telah meluncurkan operasi ekstensif di perairan sekitar Gaza untuk mencegah perahu apa pun mendekati pantai wilayah tersebut.

Sementara itu, penyelenggara Konvoi Sumud mengumumkan bahwa kapal "Mikinu", salah satu kapal dalam kampanye internasional ini, berhasil melewati rintangan laut Israel pada Kamis pagi dan memasuki perairan teritorial Palestina. Data navigasi kapal ini menunjukkan bahwa ia berada 9 mil laut dari pantai Gaza.

Yousef Ajisa, Wakil Ketua Komite Internasional untuk Memecahkan Pengepungan Gaza, menyatakan bahwa pasukan Israel sejauh ini telah menyita sekitar 20 kapal dari total 45 kapal.

Dia menambahkan bahwa fokus Israel adalah menyita kapal-kapal besar dan komando untuk mengganggu jalur pergerakan konvoi, tetapi kapal-kapal lainnya masih terus berlayar.

Ajisa meminta pemerintah dan lembaga internasional untuk bertindak demi menjaga kesehatan para aktivis yang ditahan dan menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat mereka.

Perlu dicatat bahwa Angkatan Laut Israel menyerang Konvoi Sumud pada Rabu malam di perairan internasional dan memaksanya untuk bergerak menuju Pelabuhan Ashdod. Hingga kini, 13 kapal dari konvoi ini telah disita dan puluhan aktivis di dalamnya ditahan.

Kementerian Luar Negeri Israel juga mengumumkan bahwa para aktivis yang berada di konvoi sedang dalam proses pemindahan ke Israel dan prosedur deportasi mereka ke Eropa akan dimulai.

Konvoi Sumud, yang memulai perjalanannya dari Spanyol pada akhir Agustus, terdiri dari 45 kapal yang membawa ratusan aktivis dari lebih dari 40 negara di dunia.