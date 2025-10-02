Awal Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif antara Iran dan Rusia

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan pada hari Kamis bahwa Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif antara Federasi Rusia dan Republik Islam Iran, yang ditandatangani pada 17 Januari 2025 (27 Dey 1403) di Moskow oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Republik Islam Iran Masoud Pezeshkian, secara resmi telah memasuki fase implementasi mulai hari ini, 2 Oktober 2025 (10 Mehr 1404).

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia, "Perjanjian ini dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah hubungan bilateral Rusia-Iran dan telah meningkatkan tingkat hubungan kedua negara ke tahap baru kemitraan strategis komprehensif. Dokumen ini menetapkan pedoman utama untuk kerja sama jangka panjang di semua bidang prioritas."

Berdasarkan Perjanjian ini, kedua negara akan memperkuat kerja sama mereka di arena internasional dan akan memiliki koordinasi yang erat dalam kerangka organisasi multilateral, sejalan dengan pembentukan tatanan dunia multipolar. Selain itu, upaya bersama diantisipasi untuk memperkuat stabilitas dan keamanan regional serta mengatasi tantangan dan ancaman bersama.

Pernyataan tersebut diakhiri dengan: "Perjanjian ini menunjukkan pilihan strategis para pemimpin politik senior kedua negara untuk memperdalam hubungan persahabatan dan bertetangga baik, yang sejalan dengan kepentingan mendasar bangsa-bangsa Iran dan Rusia."