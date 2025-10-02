Iran: Dewan Keamanan Harus Mengesahkan Penerimaan Negara Palestina

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Duta Besar dan Perwakilan Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam pertemuan Majelis Umum mengenai masalah penggunaan hak veto di Dewan Keamanan pada rancangan resolusi gencatan senjata Gaza, mengatakan bahwa sangat disesalkan bahwa Dewan Keamanan untuk keenam kalinya dalam beberapa bulan terakhir, karena penyalahgunaan hak veto berulang kali oleh Amerika Serikat, belum mampu mengesahkan resolusi untuk menghentikan agresi brutal terhadap rakyat Palestina.

Amir Saeid Iravani mengatakan dalam pertemuan ini: Obstructionisme Amerika Serikat tidak hanya bertentangan secara mencolok dengan kehendak tegas komunitas internasional, yang selalu menekankan dukungannya terhadap keadilan, perdamaian, dan hak-hak mutlak dan tidak dapat dicabut rakyat Palestina, tetapi juga secara langsung bertentangan dengan komitmen yang telah berulang kali diungkapkan Amerika Serikat dalam perkataannya mengenai peran perdamaian, sementara dalam praktiknya telah mendukung penjajah agresor dan menyediakan landasan bagi berlanjutnya pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional.

Dia melanjutkan: Selama hampir delapan dekade, rezim pendudukan Zionis telah mengejar kebijakan ilegal dan kriminal yang dalam dua tahun terakhir telah meningkat menjadi pemboman yang sistematis dan tanpa aturan yang menyebabkan pembunuhan puluhan ribu warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak.

Iravani menambahkan: Tindakan-tindakan ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia dan telah menyebabkan pembersihan etnis, pengepungan ilegal, penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, kebijakan pemukiman dan apartheid, terorisme pemukim, penyitaan tanah, penghancuran rumah, dan serangan terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen, mengubah Gaza menjadi puing-puing. Tindakan-tindakan ini juga merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional. Bahkan, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB secara resmi telah mengkonfirmasi bahwa rezim Zionis telah melakukan genosida di wilayah Palestina yang diduduki.

Iravani menyatakan: Meskipun semua kenyataan tragis ini, Dewan Keamanan tetap lumpuh dalam menghadapi krisis ini. Amerika Serikat, dengan dukungan berulang kali terhadap pejabat kriminal rezim Zionis dan mencegah pertanggungjawaban mereka, telah memfasilitasi berlanjutnya pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, melemahkan kredibilitas Dewan, merusak fondasi multilateralisme, dan menolak untuk melaksanakan tugasnya di bawah Piagam dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Perwakilan Iran di PBB mengatakan: Komunitas internasional tidak bisa berdiam diri dalam menghadapi situasi tragis seperti itu. Sebaliknya, anggota Dewan Keamanan wajib, berdasarkan Bab VII Piagam, untuk memenuhi tanggung jawab mereka melalui pengambilan tindakan segera dan mengikat untuk menghentikan pertumpahan darah, menjamin pertanggungjawaban, dan melindungi rakyat Palestina serta bangsa-bangsa lain di kawasan yang terus berjuang melawan ancaman mesin perang rezim Zionis terhadap kehidupan dan kemerdekaan mereka.

Iravani menegaskan: Republik Islam Iran mendesak Dewan Keamanan untuk:

Mengesahkan dan melaksanakan gencatan senjata segera dan permanen di Gaza. Menjamin pencabutan semua pembatasan dan pengepungan rezim Zionis terhadap bantuan kemanusiaan, sesuai dengan hukum humaniter internasional. Menolak dan mengutuk setiap rencana aneksasi, pemindahan paksa, atau pemukiman kembali di negara ketiga. Mengutuk tindakan agresif berulang kali rezim Zionis terhadap negara-negara di kawasan, termasuk Suriah, Lebanon, Yaman, Qatar, dan Iran. Mengesahkan penerimaan Negara Palestina sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mewajibkan rezim Zionis untuk menarik pasukan pendudukan mereka dari wilayah Palestina yang diduduki, Lebanon, dan Suriah, serta mengakhiri agresi dan pelanggaran yang sedang berlangsung. Menerapkan tindakan hukuman yang mengikat berdasarkan Bab VII Piagam terhadap rezim Zionis, sedemikian rupa sehingga rezim ini dan pendukung utamanya, yaitu Amerika Serikat, memahami bahwa komunitas internasional tidak akan mentolerir genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau agresi tanpa respons.

Perwakilan Iran juga mengatakan: Republik Islam Iran menegaskan kembali bahwa mengakhiri genosida dan pendudukan di Palestina serta pembentukan Negara Palestina yang merdeka dengan keanggotaan penuh di PBB, tanpa pengecualian, adalah baik tuntutan komunitas internasional maupun tanggung jawab semua negara anggota. Hak-hak mutlak dan tidak dapat dicabut bangsa Palestina, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan terwujudnya keadilan atas kejahatan yang dilakukan terhadap mereka, harus dihormati. Republik Islam Iran sangat yakin bahwa satu-satunya solusi berkelanjutan untuk krisis historis ini adalah solusi yang menjamin penikmatan penuh hak-hak ini, bebas dari segala bentuk campur tangan, paksaan, atau dominasi asing.