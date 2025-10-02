Kecaman terhadap Serangan Militer Rezim Zionis terhadap Konvoi Maritim Al-Sumud

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - ABNA - juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk keras serangan berulang kali rezim Zionis terhadap konvoi maritim Al-Sumud (Ketabahan) dan penahanan para pendukung rakyat Gaza yang tertindas.

Esmaeil Baqa'i, juru bicara Kementerian Luar Negeri, sambil memuji aksi kemanusiaan para aktivis dan kelompok masyarakat dari berbagai negara dalam mendukung rakyat Palestina yang tertindas dan upaya untuk mematahkan pengepungan Jalur Gaza yang zalim, menggambarkan tindakan rezim Zionis dalam menyerang konvoi ini sebagai pelanggaran nyata terhadap aturan internasional dan tindakan teroris.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri juga, dengan merujuk pada berlanjutnya pembersihan etnis dan pembantaian orang-orang tak bersalah di Gaza, sekali lagi menekankan tanggung jawab hukum, moral, dan kemanusiaan semua pemerintah untuk menghentikan genosida warga Palestina dan mempertanggungjawabkan serta mengadili para penjahat, dan menyerukan tindakan segera dari komunitas internasional dalam hal ini.