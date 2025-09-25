Netanyahu Sebelum Berangkat ke New York: 'Saya akan Berdiskusi dengan Trump tentang Tujuan Perang'

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Nashra, Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu, sebelum berangkat ke New York, mengatakan bahwa ia akan berdiskusi dengan Presiden AS Donald Trump tentang perlunya menyelesaikan tujuan perang.

Dalam pidatonya sebelum berangkat ke New York, Benjamin Netanyahu, merujuk pada pengakuan negara Palestina oleh beberapa negara Eropa, mengatakan bahwa ia akan mengutuk kejadian ini dan "kejadian ini tidak akan terjadi".

Tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan dalam perang dan isolasi serta kebencian publik terhadap rezim Zionis sebagai akibat dari kejahatannya di satu sisi, dan kerugian serta kelelahan tentara di sisi lain, ia mengklaim: "Saya akan berdiskusi dengan Presiden AS Donald Trump tentang peluang besar yang diberikan oleh kemenangan kami dan kebutuhan kami untuk mencapai tujuan perang."