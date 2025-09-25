Perlawanan Palestina: Operasi Yaman Ungkap Kerapuhan Pertahanan Udara Israel

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Manar, Komite Perlawanan di Palestina mengeluarkan pernyataan yang menyatakan: "Operasi Yaman yang menargetkan 'Umm al-Rashrash' mengungkapkan kerapuhan pertahanan udara dan seluruh perangkat militer dan intelijen rezim Zionis."

Komite Perlawanan di Palestina menambahkan: "Kami menyampaikan salam hormat kepada saudara-saudara kami di Yaman, tanah jihad dan perlawanan, yang merupakan pendukung sejati rakyat Palestina dan perlawanan mereka."

Yahya Sarea, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, beberapa jam sebelumnya, mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan dilakukannya serangan drone terhadap beberapa posisi musuh Zionis di selatan wilayah yang diduduki.

Dalam pernyataan tersebut, ia mengatakan bahwa pasukan Yaman telah menghancurkan pelabuhan "Umm al-Rashrash" di wilayah yang diduduki dengan dua drone.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman menekankan bahwa operasi ini telah mencapai tujuannya dan sistem intersepsi musuh gagal dalam menghadapinya.

Menurut juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, ini adalah serangan drone kedua terhadap wilayah yang diduduki dalam 24 jam terakhir.

Media Zionis mengumumkan bahwa jumlah korban luka akibat serangan drone tentara Yaman di Eilat yang diduduki telah mencapai 48 orang, dua di antaranya dalam kondisi kritis.