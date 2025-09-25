Media Ibrani: Yaman tidak bisa dihentikan; solusi sebenarnya adalah mengakhiri perang

Menurut kantor berita ABNA, surat kabar Zionis "The Jerusalem Post" dalam sebuah laporan menulis bahwa Yaman terus menemukan titik-titik lemah (rezim) Israel dan infiltrasi mereka ke Israel tetap stabil, merusak, dan pada akhirnya mematikan.

Menurut surat kabar Zionis ini, drone Yaman, yang lebih murah daripada rudal, umumnya telah menyebabkan kerusakan signifikan pada wilayah yang diduduki.

"The Jerusalem Post" selanjutnya menulis: "Perang telah berlangsung lama dan ancaman telah beragam. Yaman berhasil menyusup ke pertahanan udara Israel. Yaman tidak bisa dihentikan dan solusi sebenarnya adalah mengakhiri perang."

Menurut media Zionis ini, setiap tweet yang mengancam yang diterbitkan oleh menteri perang (rezim) Israel hanya menunjukkan ketidakmampuan Israel.

Yahya Sarea, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan dilakukannya serangan drone terhadap beberapa posisi musuh Zionis di selatan wilayah yang diduduki.

Dalam pernyataan tersebut, ia mengatakan bahwa pasukan Yaman telah menghancurkan pelabuhan "Umm al-Rashrash" di wilayah yang diduduki dengan dua drone.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman menekankan bahwa operasi ini telah mencapai tujuannya dan sistem intersepsi musuh gagal dalam menghadapinya.

Menurut juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, ini adalah serangan drone kedua terhadap wilayah yang diduduki dalam 24 jam terakhir.

Media Zionis mengumumkan bahwa jumlah korban luka akibat serangan drone tentara Yaman di Eilat yang diduduki telah mencapai 48 orang, dua di antaranya dalam kondisi kritis.