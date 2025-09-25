Menurut kantor berita ABNA, surat kabar Zionis "Israel Hayom" dalam sebuah artikel oleh wartawan Zionis, Yoav Limor, telah membongkar salah satu rahasia yang paling dijaga ketat oleh angkatan darat rezim Zionis dan menulis bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui detail lengkap dari berita ini dan bahkan dia pun, karena alasan keamanan, tidak mampu menceritakan semua aspek dari masalah ini.

Dalam menjelaskan rincian kerusakan ini, dia menulis bahwa angkatan darat rezim Zionis saat ini menghadapi masalah besar dalam peralatan dan sumber daya manusianya, yang oleh sebagian orang dianggap vital. Situasi kekurangan personel di semua aspek yang relevan telah menimbulkan banyak keraguan tentang kemampuan angkatan darat untuk melakukan misi yang ditugaskan dalam jangka pendek dan kemampuannya untuk memenuhi standar yang ditetapkan dalam jangka panjang.

Limor melanjutkan bahwa masalah ini tidak terbatas pada satu atau dua unit di angkatan darat, tetapi terkait dengan banyak unit. Beberapa dari mereka kekurangan senjata, beberapa kekurangan suku cadang, dan yang lain kekurangan keduanya.

Menurut laporan ini, Kementerian Perang dan angkatan darat rezim Zionis melakukan upaya ganda untuk mengisi kekosongan, tetapi sejauh ini belum ada keberhasilan yang signifikan.

Dia menambahkan bahwa hasilnya adalah bahwa unit-unit yang saat ini berperang atau akan diminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran di masa depan tidak akan sepenuhnya dilengkapi, yang secara langsung akan memengaruhi hasilnya dan mungkin juga efektif dalam meningkatkan tingkat kerugian.

Dalam konteks yang sama, surat kabar berbahasa Ibrani "Maariv" mengungkapkan bahwa lembaga keamanan rezim Zionis telah memberi tahu Benjamin Netanyahu bahwa dalam kondisi saat ini, kesepakatan untuk gencatan senjata dan pembebasan tawanan harus dicapai secepat mungkin.

Menurut surat kabar tersebut, tentara dan Shabak percaya bahwa salah satu tujuan utama Hamas pada tahap ini adalah menawan tentara Zionis selama operasi lapangan.

Maariv menekankan bahwa aparat keamanan rezim Zionis telah memperingatkan bahwa Hamas akan berusaha mencapai tujuan ini dalam waktu dekat.