Irak Rugi 25 Miliar Dolar dari Penghentian Ekspor Kurdistan

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al-Nashra, Fuad Hussein, Menteri Luar Negeri Irak, dalam wawancaranya dengan Bloomberg, menyatakan bahwa negaranya menderita kerugian antara 22 hingga 25 miliar dolar karena penghentian ekspor minyak dari wilayah Kurdistan.

Kementerian Luar Negeri Irak, merujuk pada kemungkinan dimulainya kembali ekspor minyak dari Kurdistan Irak, menyatakan masih menunggu jawaban dari Kementerian Perminyakan Federal, tetapi Perusahaan Pemasaran Minyak Irak (SOMO) menekankan bahwa kesepakatan berada dalam tahap akhirnya.

Peshawa Hawrami, juru bicara pemerintah Kurdistan, menjelaskan bahwa ekspor dapat dimulai dalam waktu 48 jam setelah kesepakatan penuh diselesaikan.

Sehubungan dengan hal ini, otoritas Irak meminta pemerintah wilayah Kurdistan dan perwakilan perusahaan minyak asing untuk mengadakan pertemuan baru guna membahas rincian dimulainya kembali ekspor dan menjamin pembayaran utang finansial.

Dimulainya kembali transfer melalui pipa antara Kurdistan dan Turki diharapkan akan menghasilkan pergerakan awal sekitar 230 ribu barel per hari ke pasar global, sementara ada kekhawatiran tentang kelebihan pasokan minyak di tengah peningkatan produksi aliansi "OPEC+".

Wilayah Kurdistan Irak, sebelum menghentikan ekspornya pada Maret 2023, memproduksi dan mentransfer sekitar 500 ribu barel per hari, tetapi setelah putusan arbitrase yang mewajibkan Ankara membayar 1,5 miliar dolar kepada Baghdad, Turki menghentikan penggunaan pipanya untuk mentransfer minyak Irak. Pada bulan Juli, wilayah Kurdistan setuju untuk menyerahkan minyaknya kepada perusahaan "SOMO" untuk menangani penjualan internasionalnya, sebuah langkah untuk meredakan perselisihan lama mengenai pendapatan minyak.