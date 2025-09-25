Pengakuan Tentara Rezim Zionis: 170 Serangan di Gaza dalam Sehari

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Jazeera, tentara rezim Zionis mengakui telah melakukan lebih dari 170 serangan terhadap berbagai target di Jalur Gaza dalam 24 jam terakhir.

Sumber-sumber media melaporkan bahwa semua serangan ini dilakukan terhadap target non-militer di Gaza dan menargetkan warga sipil dan orang-orang yang menunggu dalam antrean untuk menerima bantuan. Dalam hal ini, Zionis semalam membombardir sebuah rumah milik keluarga Abu Dahrouj yang menampung pengungsi Palestina di utara Al-Zawaida, di pusat Jalur Gaza. Dalam serangan ini, 11 orang syahid dan puluhan lainnya terluka.

Selain itu, hari ini juga 3 warga Palestina yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan menjadi syahid akibat serangan Zionis.

Di sisi lain, dalam pemboman sebuah rumah milik keluarga Wadi dekat rumah sakit Yordania di sebelah barat Khan Yunis, 3 orang lainnya syahid dan beberapa lainnya terluka.

Dalam serangan rudal helikopter rezim Zionis terhadap sebuah rumah di kamp nomor 2 Al-Nuseirat di pusat Jalur Gaza, beberapa warga Palestina terluka.

Zionis juga menargetkan sebuah rumah Palestina di Jalan Yaffa di lingkungan Al-Tuffah di kota Gaza dengan serangan udara.