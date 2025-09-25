Hizbullah Peringatkan Pemerintah Lebanon tentang Pengkhianatan Amerika

Menurut kantor berita ABNA, mengutip situs web Al-Nashra, Hassan Ezzedine, perwakilan fraksi "Kesetiaan kepada Perlawanan" di parlemen Lebanon, sebagai reaksi terhadap pernyataan kurang ajar baru-baru ini oleh Tom Barak, utusan Amerika, terhadap pemerintah, tentara, dan rakyat Lebanon, menyatakan: "Kami menghargai posisi bijaksana dan berani dari Ketua Parlemen, Nabih Berri, dalam mengutuk perkataan Tom Barak dan sekali lagi kami menekankan bahwa senjata di negara kami dan peran mereka dalam melindungi rakyat Lebanon adalah suci dan bukan alat untuk menimbulkan fitnah atau memenuhi kepentingan musuh Zionis."

Dalam sebuah upacara peringatan, Hassan Ezzedine mengatakan: "Otoritas Lebanon harus mengambil posisi yang sesuai dengan intervensi dan ancaman Amerika yang jelas yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah Lebanon. Selain itu, pernyataan menteri pemerintah harus sepenuhnya dilaksanakan oleh Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, sesuai dengan prioritasnya."

Dia menambahkan: "Prioritas-prioritas ini termasuk menghentikan agresi musuh Zionis terhadap Lebanon dan penarikan penuh penjajah dari wilayah Lebanon. Pemerintah juga harus menggunakan semua alat yang tersedia untuk mengusir Zionis dari tanah kita. Prioritas lainnya juga berkaitan dengan rekonstruksi kehancuran, yang harus mulai dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk pembayaran kompensasi kepada korban dan pemilik rumah yang rusak dan hancur."

Perwakilan perlawanan di parlemen Lebanon ini menyatakan bahwa pemerintah harus memasukkan alokasi keuangan untuk rekonstruksi negara dalam anggaran 2026 agar warga merasa bahwa ada perhatian terhadap mereka dan tidak dibiarkan begitu saja. "Pemerintah harus meninggalkan posisi tidak nasionalnya yang mengaitkan rekonstruksi negara dengan perlucutan senjata perlawanan; karena hal ini melanggar kepentingan nasional tertinggi Lebanon dan rakyatnya."

Hassan Ezzedine melanjutkan: "Tom Barak, atas nama para pemimpin musuh Zionis, mengumumkan bahwa rezim ini tidak akan mundur dari lima titik yang diduduki di Lebanon selatan, yang sekarang telah mencapai tujuh titik. Pernyataan utusan Amerika ini menunjukkan bahwa setiap taruhan pada Washington, terutama pada masalah di mana rezim Zionis menjadi salah satu pihak, sama dengan mengandalkan fatamorgana dan tidak menghasilkan apa-apa selain kekecewaan."

Perwakilan Hizbullah ini di akhir pernyataannya mengatakan: "Amerika telah membuktikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bertindak di luar kerangka dukungan terhadap rezim Zionis dan memprioritaskan kepentingan rezim ini di atas segalanya, dan sangat jelas bahwa Amerika tidak memiliki pertimbangan sama sekali terhadap kepentingan nasional Lebanon."

Pernyataan perwakilan Hizbullah tersebut muncul setelah beberapa hari sebelumnya, Tom Barak, utusan khusus Amerika untuk Beirut, dalam pernyataan kurang ajar terhadap Lebanon, mengumumkan: "Kami tidak akan pernah memperkuat tentara Lebanon untuk menghadapi Israel; kami akan melengkapi tentara agar digunakan di dalam negeri, melawan rakyat Lebanon dan Hizbullah."