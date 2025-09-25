Menurut kantor berita ABNA, Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Rabu ini, dalam sebuah pesan di media sosial X, menulis tentang pertemuannya hari ini dengan Masoud Pezeshkian di sela-sela Sidang Umum PBB ke-80, tanpa menyinggung prinsip independensi kekuasaan di Iran; mengenai tahanan keamanan negaranya di Tehran, dia menulis: "Pertama dan yang paling penting, saya mengulangi permintaan saya; Cécile Kohler, Jacques Paris, dan Lenart Montereau, para tahanan yang ditahan di Iran, harus segera dibebaskan!"

Presiden Prancis kemudian melanjutkan, tanpa menyinggung sifat damai dari program nuklir Iran, dengan mengklaim: "Posisi kami jelas: Iran tidak boleh pernah memiliki senjata nuklir. Mengingat Iran tidak mematuhi komitmen nuklirnya, bersama dengan Jerman dan Inggris, kami memutuskan untuk mengaktifkan mekanisme 'snapback' dan membiarkan sanksi terhadap Iran diberlakukan kembali. Saya sekali lagi menjelaskan tuntutan kepada presiden Iran: akses penuh bagi inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke Iran, transparansi seputar cadangan material yang diperkaya; dimulainya kembali negosiasi segera. Mencapai kesepakatan masih mungkin. Hanya tersisa beberapa jam lagi. Terserah Iran untuk menanggapi kondisi yang telah kami tetapkan. Demi keamanan kawasan, demi stabilitas dunia."

Klaim konyol Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap program nuklir damai Iran dan konsep-konsep seperti "komitmen nuklir Tehran" muncul, sementara setelah penarikan sepihak AS dari perjanjian 2015 dengan Iran yang dikenal sebagai JCPOA, tiga negara Eropa yang merupakan pihak dari perjanjian nuklir ini tidak pernah memenuhi komitmen mereka. Di sisi lain, dalam beberapa bulan terakhir dan di tengah negosiasi tidak langsung antara Tehran dan Washington, Iran telah menjadi korban agresi oleh AS, bertentangan dengan semua hukum internasional.