$89 Juta Bantuan Bersama Qatar dan Saudi untuk Pemerintahan Julani di Suriah

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menurut laporan Kantor Berita Resmi Saudi (SPA), Kerajaan Saudi melalui Dana Pembangunan Saudi dan pemerintah Qatar melalui Dana Pembangunan Qatar, secara bersama-sama memberikan bantuan finansial dengan total 89 juta dolar untuk mendukung pegawai negeri Suriah.

SPA mengklaim, tujuan bantuan bersama ini adalah memperkuat peluang dan cara-cara penghidupan berkelanjutan, serta membantu proses pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Bantuan ini dilaksanakan dengan koordinasi Program Pembangunan PBB (UNDP) dalam rangka mendukung dan memperkuat upaya keberlanjutan, memperkuat sistem dan inklusi keuangan, serta bergerak menuju pembangunan berkelanjutan di Suriah.

SPA menambahkan, dukungan ini akan berperan dalam mewujudkan tujuan ambisius jalur pembangunan dan memiliki arti penting dalam mendukung pertumbuhan peluang vital bagi Suriah dan rakyatnya. Bantuan ini juga disebut sebagai cerminan kerja sama serta solidaritas pembangunan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta membantu memperkuat pertumbuhan sosial dan kemakmuran ekonomi di Suriah.