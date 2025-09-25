Israel Serang Museum Nasional Sana’a, Warisan Sejarah Yaman Hancur

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Serangan udara Israel ke ibu kota Yaman, Sana’a, menghancurkan Museum Nasional yang menyimpan ribuan artefak bersejarah. Para pejabat Yaman menyebut kerusakan parah terjadi, khususnya pada koleksi peradaban kuno Yaman seperti Saba, Ma’in, Qataban, Himyar, dan Hadramaut.

Direktur Museum Sana’a, Abdulmanan al-Abbasi, menegaskan bahwa serangan tersebut bertujuan menghapus identitas dan sejarah Yaman. Sementara itu, pejabat lain menyebut salah satu artefak paling berharga yang rusak adalah potongan perunggu berusia lebih dari 4.000 tahun.

Otoritas Purbakala Yaman meminta UNESCO turun tangan untuk melindungi situs bersejarah Yaman, menegaskan bahwa serangan Israel terhadap museum merupakan upaya sistematis untuk memusnahkan memori sejarah bangsa.