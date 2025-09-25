Yaman Umumkan Serangan Drone ke Eilat dan Beersheba

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Militer Yaman menyatakan berhasil melakukan operasi drone yang menargetkan kawasan Um al-Rashrash (Eilat) dan Beersheba di Palestina pendudukan. Juru bicara militer, Brigjen Yahya Saree, menegaskan sistem pertahanan Israel gagal mencegah serangan tersebut, yang merupakan operasi kedua dalam 24 jam terakhir.