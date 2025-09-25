Yaman Umumkan Serangan Drone ke Eilat dan Beersheba

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Militer Yaman menyatakan berhasil melakukan operasi drone yang menargetkan kawasan Um al-Rashrash (Eilat) dan Beersheba di Palestina pendudukan. Juru bicara militer, Brigjen Yahya Saree, menegaskan sistem pertahanan Israel gagal mencegah serangan tersebut, yang merupakan operasi kedua dalam 24 jam terakhir.
25 September 2025 - 05:34
News ID: 1731138
