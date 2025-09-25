Reaksi Media Asing atas Pidato Presiden Iran: “Iran Tidak Mengejar Senjata Nuklir”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pidato Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, di Sidang Umum PBB ke-80 mendapat sorotan luas media internasional. Sejumlah media menyoroti penegasannya bahwa “Iran tidak mencari senjata nuklir dan tidak pernah berupaya membuat senjata pemusnah massal.”

Media seperti New York Times menyoroti kritik Pezeshkian terhadap AS dan Israel atas agresi terhadap Iran serta pengkhianatan terhadap diplomasi. BBC, AFP, dan TRT menekankan sikap Iran terkait program nuklir damai. Sementara AP dan Reuters menyoroti kritik Pezeshkian terhadap troika Eropa (Inggris, Prancis, Jerman) yang dituduh bertindak dengan niat buruk.

Media Zionis, termasuk Yedioth Ahronoth dan Times of Israel, menyoroti kecaman Presiden Iran terhadap genosida Israel di Gaza. Sedangkan Al Jazeera menekankan seruan Pezeshkian untuk memperkuat persatuan negara-negara Arab dan kerja sama regional menghadapi ancaman bersama.