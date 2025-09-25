Di Sidang PBB, Raja Spanyol Serukan Penghentian Segera Pembantaian di Gaza

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Felipe VI, Raja Spanyol, dalam pidatonya di Sidang Umum PBB ke-80, dengan keras mengecam kejahatan rezim Zionis di Gaza dan menyerukan penghentian segera “pembantaian orang-orang tak bersalah.”

Ia, dengan menyinggung pengeboman rumah sakit, sekolah, dan tempat penampungan pengungsi, menegaskan: “Tindakan ini telah melukai nurani kemanusiaan, dan masyarakat internasional tidak boleh berdiam diri di hadapan pembunuhan anak-anak dan perempuan Palestina.”

Raja Spanyol menolak segala bentuk dalih Israel untuk menyerang warga sipil dan mengatakan: “Tidak ada alasan apa pun yang dapat melegitimasi pengeboman terhadap perempuan, anak-anak, dan para pengungsi tak berdaya.”

Dengan menyerukan komunitas internasional untuk menunjukkan “keberanian moral,” ia menegaskan bahwa solusi yang adil hanya bisa diwujudkan melalui pembentukan negara merdeka Palestina, dan sejarah tidak boleh kembali menyaksikan genosida serta pembersihan etnis.