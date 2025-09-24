Presiden Chile: "Saya Tidak Ingin Netanyahu Mati karena Rudal!"

Menurut kantor berita AhlulBayt (a.s.) - Abna, Gabriel Boric, Presiden Chile, mengatakan dia tidak ingin melihat Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, mati akibat ledakan rudal, melainkan dia ingin Netanyahu, seperti penjahat perang di Balkan dan Rwanda, diadili di pengadilan internasional atas tuduhan pembantaian massal rakyat Gaza.

Menurut Russia Today, Boric, dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York, mengatakan: "Saya tidak ingin melihat Netanyahu dan keluarganya hancur oleh rudal, tetapi saya ingin melihat dia dan para pejabat lain yang bertanggung jawab atas pembantaian massal rakyat Palestina di Mahkamah Internasional."

Boric mengkritik serangan rezim Zionis terhadap Qatar dan ledakan di Iran, menekankan bahwa komunitas internasional harus memerangi ujaran kebencian dan memperkuat sistem multipolar.

Ia menambahkan: "Hari ini, pada tahun 2025, ribuan orang tak bersalah kehilangan nyawa hanya karena mereka orang Palestina, sama seperti jutaan orang kehilangan nyawa 80 tahun yang lalu hanya karena mereka orang Yahudi."

Boric menggambarkan krisis Gaza sebagai krisis global karena merupakan krisis kemanusiaan, dan menambahkan: "Ketika anak-anak Palestina tetap di bawah reruntuhan, kami di negara kami, Chile, yang memiliki komunitas Palestina terbesar di dunia di luar negara-negara Arab, benar-benar merasa sakit."

Presiden Chile juga mengkritik Donald Trump, Presiden AS, karena menyangkal krisis iklim, mengatakan: "Hari ini dari mimbar ini dikatakan bahwa tidak ada yang namanya pemanasan global. Ini bukan pandangan, tetapi kebohongan, dan kebohongan harus diperangi."