Macron kepada Trump: Ingin Hadiah Nobel? Hentikan Perang Gaza

Menurut kantor berita AhlulBayt (a.s.) - Abna, Emmanuel Macron, Presiden Prancis, dalam wawancara pers dari New York, menyatakan bahwa jika Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, menginginkan Hadiah Nobel Perdamaian, dia harus bertindak untuk mengakhiri perang di Gaza.

Dalam wawancara tersebut, Macron menekankan: "Satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk menekan rezim Zionis agar menghentikan perang ini adalah Presiden Amerika."

Ia menambahkan: "Alasan mengapa Trump dapat melakukan sesuatu yang tidak bisa kami lakukan adalah karena kami tidak memasok senjata yang memungkinkan perang di Gaza. Kami tidak mengirim peralatan militer untuk perang ini, tetapi Amerika Serikat melakukannya."

Macron, menanggapi pidato Trump di Majelis Umum PBB, berkata: "Saya melihat seorang presiden yang terlibat dalam masalah ini. Dia berkata dari mimbar: 'Saya menginginkan perdamaian. Saya telah menyelesaikan tujuh konflik.' Dan sekarang dia menginginkan Hadiah Nobel Perdamaian. Hadiah ini hanya dapat diterima ketika perang ini dihentikan."