Veto Amerika Serikat yang Berulang Kali terhadap Gencatan Senjata di Gaza adalah Bukti Washington Memimpin Perang

Menurut kantor berita AhlulBayt (a.s.) - Abna, Sayyid Jamil Kazem, ketua Dewan Al-Wefaq Bahrain, mengatakan bahwa penggunaan kembali hak veto oleh Amerika Serikat di Dewan Keamanan terhadap penghentian permusuhan dan pencabutan blokade dari Gaza, adalah bukti lain yang ditambahkan ke daftar tindakan Washington dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat bertanggung jawab memimpin perang ini dan merupakan pihak utama yang bertanggung jawab atas semua kejahatan genosida yang telah dibuktikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dilaksanakan oleh rezim Zionis.

Dia menganggap kebijakan diplomasi kekerasan yang dikejar Amerika Serikat untuk mengubah keseimbangan global dan membagi dunia menjadi wilayah sektarian, etnis, dan ras melalui perang, pemaksaan, pembantaian massal, pengepungan, dan pengeringan sumber daya vital, sebagai tidak membuahkan hasil. Dia menyatakan bahwa kebijakan ini tidak akan menghasilkan buah dan cepat atau lambat akan kembali kepada Amerika Serikat sebagai kegagalan, aib abadi, dan kerugian yang jelas.