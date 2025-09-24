Jolani: "Kami Takut pada Israel"

Menurut kantor berita AhlulBayt (a.s.) - Abna, Abu Muhammad al-Jolani, juga dikenal sebagai Ahmad al-Sharaa, ketua periode transisi Suriah, dalam sebuah wawancara yang diatur oleh Middle East Institute di Washington, memperingatkan bahaya gejolak baru di kawasan jika kesepakatan keamanan antara Damaskus dan Tel Aviv tidak tercapai.

Menurut Al-Sharq Al-Awsat, Al-Sharaa, yang dijadwalkan akan berpidato di Majelis Umum PBB, mengatakan: "Bukan kami yang menciptakan masalah untuk Israel. Kami takut pada Israel, bukan sebaliknya."

Ia menambahkan: "Fakta bahwa Israel menunda negosiasi dan terus melanggar wilayah udara kami serta menyusup ke wilayah kami membawa berbagai risiko."

Sementara Israel melanjutkan serangannya di Suriah selatan dan mengatakan sedang membela kepentingan minoritas Druze, ketua periode transisi Suriah menolak pembicaraan tentang pembagian negaranya.

Al-Sharaa lebih lanjut menyatakan bahwa Yordania berada di bawah tekanan dan setiap pembicaraan tentang pembagian Suriah akan merugikan Irak dan Turki.

Ia menambahkan bahwa hal itu "akan mengembalikan kita semua ke titik nol. Suriah baru saja keluar dari perang saudara 15 tahun."

Suriah dan Israel secara resmi masih dalam keadaan perang, tetapi kedua negara memulai pembicaraan langsung setelah jatuhnya Bashar al-Assad.

Pada hari Senin, ketua periode transisi Suriah mengesampingkan kemungkinan pengakuan Israel oleh Damaskus saat ini.

Di sisi lain, sebelumnya, Tom Barrack, utusan khusus Amerika Serikat untuk Damaskus, mengatakan bahwa Suriah dan Israel berada di ambang kesepakatan gencatan senjata.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, Israel akan menghentikan serangannya di Suriah dan Suriah akan berkomitmen untuk tidak mengerahkan peralatan militer berat di dekat perbatasan dengan Israel.