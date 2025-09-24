Reaksi Pertama Pemerintah terhadap Pidato Ofensif Trump Melawan Iran di PBB

Menurut kantor berita AhlulBayt(a.s.) - Abna, ketua Dewan Informasi Pemerintah, merujuk pada pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat, menulis: "Tuduhan Presiden Amerika tidak dapat menyembunyikan kenyataan."

Elyas Hazrati, merujuk pada pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat di akun X-nya, menulis: "Tuduhan Presiden Amerika tidak dapat menyembunyikan kenyataan; hari ini ancaman utama terhadap perdamaian dan stabilitas global adalah pendudukan dan terorisme negara Israel, yang terus berlanjut dengan dukungan penuh dari Amerika."

Dunia tidak lupa bahwa dalam dua tahun terakhir, rezim Zionis, dengan dukungan Washington, telah melakukan kejahatan terbesar dalam sejarah modern di Gaza, dan para pengklaim keamanan adalah mitra dalam pembantaian anak-anak.