Persatuan nasional Iran, adalah persatuan nasional 13 Juni; semua bertanggung jawab.

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (a.s.) - Abna, Yang Mulia Ayatollah Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, dalam pidato televisinya kepada rakyat malam ini, menyebut persatuan dan kohesi yang berkelanjutan dari bangsa Iran sebagai tinju baja terhadap musuh, dan dengan menjelaskan alasan mengapa bangsa Iran yang bersemangat tidak menyerah pada tekanan dan ancaman musuh untuk melepaskan teknologi pengayaan uranium yang bermanfaat, menekankan: "Negosiasi di mana Amerika menentukan dan mendikte hasilnya sejak awal, tidak berguna dan merugikan, karena itu mendorong musuh yang arogan untuk memaksakan tujuan-tujuan berikutnya dan tidak mencegah kerugian apa pun dari kita, dan negosiasi semacam ini tidak akan diterima oleh bangsa yang bermartabat atau politisi yang bijaksana."

Persatuan bangsa Iran dalam perang 12 hari mengecewakan musuh. Musuh ingin menciptakan kerusuhan jalanan, tetapi rakyat turun ke jalan melawan musuh, bukan melawan sistem Islam. Faktor persatuan bangsa Iran tetap ada. Beberapa orang berpura-pura bahwa persatuan hanya untuk hari-hari perang, ini adalah pernyataan yang sama sekali salah. Kita semua bertanggung jawab atas persatuan bangsa.

Pengayaan uranium berdampak pada berbagai masalah dalam kehidupan rakyat. Pihak Amerika mengatakan Iran tidak boleh memiliki pengayaan. Kami tidak menyerah dan tidak akan menyerah pada tekanan ini dan masalah lainnya. Kami tidak berniat menggunakan senjata nuklir, tetapi kami memiliki pengayaan. Pengetahuan kami ini tidak akan hancur oleh ancaman atau pemboman.

Dalam situasi saat ini, negosiasi dengan pemerintah Amerika tidak membawa manfaat apa pun bagi kita, juga tidak akan mencegah kerugian apa pun dari kita. Pihak Amerika telah menentukan hasil negosiasi sebelumnya. Pihak Amerika bersikeras bahwa Iran tidak boleh memiliki pengayaan. Beberapa hari yang lalu, wakilnya mengumumkan bahwa Iran juga tidak boleh memiliki rudal. Ini bukan negosiasi, ini adalah pemaksaan dan tidak memiliki manfaat apa pun. Negosiasi yang disertai dengan ancaman tidak akan diterima atau disetujui oleh bangsa yang bermartabat dan politisi yang bijaksana.