Reaksi terhadap Doa Rabi Suriah-Amerika untuk Ahmad al-Sharaa!

Menurut kantor berita AhlulBayt (a.s.) - Abna, aktivis dan pengguna media sosial telah menyebarkan secara luas sebuah video di mana Henry Hamra, seorang rabi keturunan Suriah-Amerika, terlihat sedang memanjatkan doa khusus di sinagoge bersejarah "Al-Franj" di Damaskus Lama.

Dalam upacara tersebut, Hamra, yang menjabat sebagai ketua "Yayasan Warisan Yahudi Suriah", berdoa untuk Ahmad al-Sharaa, presiden Suriah, serta untuk terwujudnya perdamaian di Suriah dan di seluruh dunia.

Adegan ini, yang menurut para pengamat sangat signifikan dari segi waktu dan pesan tersembunyinya, diiringi oleh harapan Hamra bahwa "Suriah yang bebas" dapat membangun kembali dirinya dan mendapatkan kembali stabilitas.

Publikasi video ini mendapat reaksi luas di media sosial. Beberapa pengguna melihatnya sebagai simbol pentingnya koeksistensi agama di Suriah, sementara kelompok lain menganggap doa rabi ini dari jantung Damaskus sebagai tanda kehadiran yang menonjol dan berpengaruh dari komunitas Yahudi dalam ruang sosial dan politik Suriah.