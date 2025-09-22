Perwakilan Lebanon: Keputusan Hizbullah untuk Mendukung Gaza adalah Keputusan yang Paling Tepat

Menurut kantor berita ABNA, Mohammad Raad, kepala blok Kesetiaan pada Perlawanan di parlemen Lebanon, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan jaringan Al Mayadeen, menekankan: "Perlawanan sepenuhnya terintegrasi dengan identitas dan prinsip-prinsipnya, dan berdiri untuk membela tujuan yang telah dikorbankan."

Merujuk pada kinerja tentara rezim Zionis, dia mengatakan: "Tentara ini adalah tentara pembunuh, bukan tentara pejuang. Kekuatan destruktifnya bukanlah pencegahan yang nyata, melainkan pencegahan yang dipaksakan oleh Amerika Serikat."

Raad menambahkan: "Orang-orang Israel terkejut dengan keteguhan posisi kami dan luasnya kehadiran militer di poros pertempuran. Kami bahkan terpaksa mendirikan pos pemeriksaan di jalan-jalan menuju selatan untuk mencegah masuknya sukarelawan yang berlebihan ke medan perang."

Menurutnya, apa yang diderita Hizbullah dalam perang dukungan dan perang "Ouli al-Ba's" sebenarnya sudah cukup untuk menghancurkan sebuah negara dan menjatuhkan sebuah tentara. Tetapi Hizbullah bukanlah partai yang bisa dikalahkan. Kohesi dan kesiapan adalah kunci keteguhan kami; setiap pejuang tahu tugasnya sejak saat pertama.

Raad menekankan: "Kami terkena pukulan berat tetapi dengan cepat membaik, kami membangun kembali struktur kami dan bahkan mengisi kekosongan selama perang."

Mengenai aliansi Hizbullah, dia berkata: "Dalam semua aliansi, kami berusaha untuk mencapai kepentingan nasional yang besar dan tidak ada sekutu yang pernah mengeluh tentang kami karena kurangnya ketulusan, tetapi keluhan hanya tentang kepatuhan kami pada prinsip dan posisi yang teguh."

Merujuk pada kepribadian mantan sekretaris jenderal Hizbullah, dia berkata: "Sayyid Hassan Nasrallah dikenal karena kesabaran berharga dan kesabaran strategis politiknya, dan menargetkannya sebenarnya adalah menargetkan seluruh Hizbullah; masalah ini sudah jelas sejak awal konfrontasi setelah operasi 'Badai Al-Aqsa'."

Raad mencatat: "Kami telah menyaksikan persiapan musuh untuk menyerang Hizbullah sejak rekomendasi Komite Winograd setelah kekalahan tahun 2006. Dari sudut pandang kemanusiaan, moral, nasional, dan etnis, kami tidak punya pilihan lain selain masuk untuk mendukung Gaza yang tertindas. Perang dukungan untuk Gaza adalah keputusan yang paling tepat, karena kemenangan adalah untuk kemanusiaan, kebebasan, kebangsaan, dan etnis; meskipun harganya mahal."

Dia membandingkan agresi rezim Zionis baru-baru ini dengan Holocaust khayalan Zionis dan mengatakan: "Apa yang terjadi dalam perang ini ribuan kali lebih parah dari apa yang dipublikasikan dalam sejarah sebagai Holocaust palsu."