Bendera Palestina dikibarkan di 21 kota madya di Prancis

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Anadolu, sementara Prancis bersiap untuk mengakui negara Palestina, bendera Palestina telah dikibarkan di 21 kota madya di negara tersebut.

Menurut laporan yang diterbitkan di media Prancis, diperkirakan dalam beberapa jam ke depan, negara tersebut akan mengumumkan keputusan untuk mengakui negara Palestina dalam konferensi internasional tingkat tinggi di bawah pengawasan PBB mengenai penyelesaian masalah Palestina dan implementasi yang disebut solusi dua negara.

Meskipun ada larangan dari Kementerian Dalam Negeri Prancis, bendera Palestina dipasang di atas gedung-gedung di 21 kota madya, termasuk Nantes, Stains, dan Saint-Denis.