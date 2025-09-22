Rusia: Kami Menembak Jatuh 114 Drone Ukraina

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Anadolu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan: "Militer Ukraina melakukan serangan drone di wilayah Rusia; 114 drone Ukraina ditembak jatuh semalaman oleh sistem pertahanan udara Rusia di berbagai wilayah."

Vyacheslav Gladkov, gubernur wilayah Belgorod Rusia, mengumumkan di Telegram bahwa dua orang terluka di kota Belgorod akibat serangan drone tersebut.

Roman Sinyagovsky, gubernur wilayah Krasnodar, juga menyatakan bahwa beberapa bangunan di wilayah tersebut rusak akibat serangan drone.

Sergey Aksyonov, kepala Krimea, kemarin telah mengumumkan bahwa tiga orang tewas dan 16 lainnya terluka akibat serangan drone militer Ukraina di Krimea.