Konferensi untuk Pengakuan Negara Palestina di PBB Dimulai

Menurut kantor berita ABNA, mengutip saluran Al Jazeera Qatar, konferensi "solusi dua negara", yang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi dan dihadiri oleh puluhan pemimpin dunia, telah dimulai di New York untuk mengakui negara Palestina yang merdeka.

Prancis dan Arab Saudi pada hari Senin waktu setempat AS, akan menjadi tuan rumah konferensi yang dihadiri oleh puluhan pemimpin dunia. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menggalang dukungan bagi solusi dua negara dan diharapkan beberapa negara akan secara resmi mengakui negara Palestina, sebuah langkah yang dapat memicu reaksi keras dari Israel dan Amerika Serikat.

Konferensi ini dimulai dengan pidato dari Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

"Kita tidak bisa lagi menunggu pengakuan negara Palestina"

Macron mengatakan: "Hari ini kita berkumpul karena sudah saatnya 48 sandera yang ditahan oleh Hamas dibebaskan dan perang di Jalur Gaza dihentikan. Kita tidak bisa lagi menunggu pengakuan negara Palestina."

Dia menambahkan: "Janji untuk membentuk negara Arab di Palestina belum terwujud. Kita menerima tanggung jawab kolektif atas kegagalan kita dalam menciptakan perdamaian yang adil dan komprehensif di Timur Tengah."