Qatar: Serangan Israel ke Doha membahayakan semua kesepakatan regional

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Jazeera, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah pertemuan di New York mengatakan: "Serangan Israel ke Doha adalah serangan terhadap kedaulatan, mediasi, dan perdamaian."

Majid Al-Ansari lebih lanjut menambahkan: "KTT para pemimpin Arab-Islam baru-baru ini menekankan bahwa serangan Israel ke Doha membahayakan semua kesepakatan regional."

Pejabat senior Qatar ini menjelaskan: "Kami bekerja sama erat dengan Amerika Serikat untuk memastikan bahwa serangan Israel ke Doha tidak akan terulang."

Merujuk pada "kekecewaan atas ketidakmampuan komunitas internasional untuk melakukan sesuatu tentang konflik yang terus meningkat," dia mencatat: "Qatar percaya pada mediasi dan perdamaian, dan paparan Doha terhadap serangan membuktikan pentingnya peran para mediator. Qatar menggunakan mediasi untuk memajukan perdamaian."