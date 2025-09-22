Araqchi: Jika snapback diaktifkan, kesepakatan dengan IAEA akan kehilangan validitasnya

Menurut kantor berita ABNA, Seyyed Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri, setibanya di New York untuk menghadiri sesi ke-80 Majelis Umum PBB, mengatakan: "Setiap tahun kami hadir di Majelis Umum PBB dan kami telah menggunakan forum internasional ini untuk menyatakan posisi kami dan membela hak-hak rakyat Iran. Tahun ini, sesi Majelis Umum memiliki dua karakteristik. Pertama, ini adalah peringatan 80 tahun berdirinya PBB, dan yang lebih penting, kami hadir di Majelis Umum setelah serangan dan agresi rezim Zionis dan Amerika Serikat terhadap negara kami. Oleh karena itu, pentingnya tahun ini adalah agar kami dapat mengungkapkan posisi yang benar dari rakyat Iran dalam pembelaan dua belas hari dari posisi kekuatan dan perlawanan. Pada saat yang sama, kami menekankan sifat damai dari program nuklir Iran dan bahwa Republik Islam Iran pada dasarnya adalah negara yang cinta damai, tetapi seperti yang terbukti dalam perang dua belas hari, negara ini juga dengan kuat membela diri di masa perang."

Menteri Luar Negeri menambahkan: "Hari ini saya akan mengadakan banyak pertemuan bilateral dan sesi, salah satunya adalah partisipasi dalam pertemuan Davos. Saya juga akan bertemu dengan Tuan Grossi untuk membahas status terbaru program nuklir Iran, kesepakatan kerja sama Iran dan IAEA, dan proses snapback yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan."

Dia lebih lanjut mengingatkan: "Dalam konferensi pers setelah kesepakatan dengan IAEA, saya menekankan bahwa jika snapback pada akhirnya dioperasikan, kesepakatan dengan IAEA juga akan kehilangan validitasnya. Kesepakatan kerja sama dengan IAEA terjadi dalam kondisi pasca-agresi dan jika snapback diimplementasikan, kita akan menghadapi kondisi yang lebih baru. Jika tindakan destruktif tiga negara Eropa di Dewan Keamanan pada akhirnya diwujudkan, Iran akan bereaksi dan kita akan mencapai kondisi baru dengan IAEA. Hari ini kita akan membahas rincian masalah-masalah ini."

Araqchi menambahkan: "Saya akan bertemu dengan sebagian besar menteri luar negeri Eropa, dan ini adalah saat di mana pihak lawan harus memutuskan apakah mereka memilih jalur kerja sama atau konfrontasi."

Dia menekankan: "Mereka telah menguji Republik Islam Iran dalam berbagai kesempatan dan mereka tahu bahwa kami tidak akan menanggapi dengan bahasa tekanan dan ancaman, tetapi hanya dengan bahasa penghormatan dan martabat, dan jika ada solusi, itu adalah solusi diplomatik semata. Saya berharap dalam konsultasi beberapa hari ini kita dapat mencapai titik itu, jika tidak, Republik Islam Iran akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan."

Seyyed Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri negara kami, merujuk pada pertemuan yang diusulkan dengan pihak-pihak Eropa, mengatakan: "Saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk melakukan konsultasi terakhir mengenai perkembangan terkait dengan snapback . Seperti yang telah kami katakan berulang kali, pilihan Republik Islam Iran selalu merupakan pilihan diplomatik dan didasarkan pada solusi damai."

Araqchi menganggap situasi saat ini sebagai hasil dari penarikan Amerika Serikat dari JCPOA (Rencana Aksi Komprehensif Bersama) dan menambahkan: "Iran telah membuktikan bahwa mereka mencari diplomasi dan kami masih siap untuk mencapai solusi diplomatik, asalkan kepentingan rakyat Iran terjamin, kekhawatiran keamanan kami diperhatikan, dan dengan mempertimbangkan hal-hal ini, kami mencapai kesepakatan diplomatik."

Dia mencatat: "Saya di sini untuk menggunakan sisa kesempatan untuk konsultasi diplomatik agar mungkin sebuah solusi dapat dipilih; jika tidak, jalur rakyat Iran sudah jelas dan kami akan melanjutkan jalan kami sendiri. Namun, kami percaya bahwa demi kepentingan kawasan, rezim non-proliferasi, dan hukum internasional, solusi diplomatik harus ditemukan, dan kami memiliki kesiapan penuh untuk itu."