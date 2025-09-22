Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Al Jazeera, Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, hari Senin ini menyatakan: "Situasi di Palestina mengerikan dan kacau. Jika perdamaian tercapai di Palestina, kita mungkin menjadi bagian dari kekuatan internasional multilateral di kawasan ini."

Perdana Menteri Kanada menambahkan: "Kami mendukung upaya untuk mencapai gencatan senjata dan perdamaian di Ukraina. Dalam setiap kesepakatan dengan Rusia, jaminan keamanan harus diberikan kepada Ukraina."

Mark Carney selanjutnya, sambil mengulangi posisi permusuhan Ottawa terhadap Moskow, mengklaim: "Sanksi terhadap Rusia, terutama di sektor keuangan, mungkin efektif!"

Hal ini terjadi meskipun banyak pejabat dari berbagai negara telah berulang kali menekankan bahwa sanksi dan pembatasan terhadap Rusia tidak berguna dan bahwa konflik di Ukraina harus diselesaikan melalui dialog.

Terkait dengan Palestina, empat negara - Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal - mengumumkan kemarin bahwa mereka secara resmi telah mengakui negara Palestina.

Kantor Perdana Menteri Kanada (PMO) menyatakan dalam hal ini: "Selama beberapa dekade, komitmen Kanada terhadap [solusi dua negara] didasarkan pada harapan bahwa hasil ini pada akhirnya akan tercapai sebagai bagian dari perjanjian yang dinegosiasikan."