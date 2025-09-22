Kelanjutan Ekspansi Militer Turki di Wilayah Irak

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sumber lokal melaporkan bahwa tim teknik militer Turki memasang menara komunikasi di pegunungan Qandil, sekitar 9 km dalam wilayah Irak. Menara-menara ini digunakan untuk menghubungkan pangkalan dan titik keberadaan pasukan Turki.

Menurut laporan, Turki telah membangun lebih dari 70 posisi militer di Irak, termasuk pangkalan besar di sekitar Bashiqa. Pasukan Turki memanfaatkan situasi tenang di sebagian wilayah untuk memperluas kehadiran, khususnya dengan memperkuat jaringan komunikasi melalui menara-menara tinggi.