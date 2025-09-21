Kegemilangan Bersejarah Pegulat Iran; Timnas Greco-Roman juga Juara Dunia

Kejuaraan Gulat Greco-Roman Dunia 2025 di Zagreb, Kroasia, masih berlangsung, dan besok, Minggu (21/9/2025) adalah hari terakhir pertandingan, namun timnas gulat Greco-Roman, Iran, sudah memastikan kemenangannya.

Timnas gulat Greco-Roman Iran, di akhir hari kedua berhasil menyabet medali emas lewat Amin Mirzazadeh, di kelas 130 kilogram, dan Gholamreza Farokhi di kelas 82 kilogram. Sementara Payam Ahmadi, di kelas 55 kilogram berhasil merebut medali perak.

Pertandingan gulat dunia Kroasia masih berlangsung, dan Mohammad Hadi Saravi, berhasil meraih emas lain, sementara Danial Sohrabi, naik peringkat setelah mengalahkan lawan lewat technical fall.

Pada pertandingan tiga kategori berat terakhir kejuaraan gulat gaya Greco-Roman dunia di Kroasia, tiga wakil Iran maju ke babak semi-final.

Sebelumnya timnas gulat gaya bebas Iran, dalam kejuaraan di Zagreb, sehari sebelum akhir pertandingan, dengan raihan dua medali emas, dua perak, dan tiga perunggu, berhasil mengumpulkan 125 poin, dan menjadi juara dunia.

Ini adalah untuk pertama kalinya timnas gulat gaya Greco-Roman dan gaya bebas Iran, secara bersamaan menjadi juara dunia.

Timnas gulat Greco-Roman Iran, pertama kali pada tahun 2014 di kejuaraan dunia Uzbekistan, berhasil menjadi juara dunia, dan tahun ini untuk kedua kalinya meraih gelar yang sama. (HS)