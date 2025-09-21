Berita | SNSC: Kerja Sama dengan IAEA akan Ditangguhkan / Pengembangan Koridor Regional Melalui Iran

Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran mengadakan pertemuan pada Sabtu malam, yang dipimpin oleh Presiden Republik Islam Iran, Masoud Pezeshkian.

Menurut laporan Pars Today, Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran mengumumkan dalam sebuah pernyataan, "Sekalipun Kementerian Luar Negeri Iran telah bekerja sama dengan IAEA dan telah mempresentasikan rencana untuk menyelesaikan masalah ini, tindakan negara-negara Eropa secara efektif akan menangguhkan jalur kerja sama dengan IAEA."

Menanggapi keputusan yang diambil pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk tidak memperpanjang pencabutan sanksi nuklir terhadap Iran, Presiden Republik Islam Iran, Masoud Pezeshkian mengatakan, "Iran akan mengatasi segala rintangan dan mereka yang menginginkan keburukan negeri ini tidak dapat menghalangi jalan kami."

Timnas gulat Yunani-Romawi Iran menjuarai kejuaraan dunia

Tim nasional gulat Yunani-Romawi Iran memenangkan gelar juara pertama kejuaraan dunia di Kroasia.

Tim gulat Yunani-Romawi nasional Iran sejauh ini telah meraih lima medali emas, perak, dan perunggu, serta berpeluang meraih tiga medali lagi di hari terakhir (Minggu).

Sebelumnya, tim gulat gaya bebas nasional Iran juga telah meraih gelar juara dunia dengan meraih 2 medali emas, 2 perak, dan 3 perunggu dengan raihan 145 poin.

Amnesty International serukan boikot segera terhadap rezim Zionis

Agnes Callamard, Sekretaris Jenderal Amnesty International, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera pada Sabtu malam, Genosida Israel di Jalur Gaza tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja sama dan partisipasi negara, organisasi, dan perusahaan yang mendukungnya.

Ia menambahkan, Sanksi ekonomi segera harus dijatuhkan kepada Israel, bukan hanya kecaman verbal.

Uni Eropa khawatir intervensi AS dalam urusan internal negara anggota

The New York Times melaporkan pada hari Sabtu bahwa Washington telah bekerja sama erat dengan beberapa partai sayap kanan Eropa dalam beberapa bulan terakhir, terutama di Rumania, Polandia, dan Jerman.

Menurut laporan ini, para pejabat Eropa tidak khawatir akan ditantang oleh Presiden AS Donald Trump, tetapi mereka menganggap intervensi terbuka dalam urusan internal negara-negara anggota Uni Eropa bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di antara sekutu.

Venezuela: AS gunakan rudal dan senjata nuklir terhadap kami

Jaksa Agung Venezuela mengeluarkan pernyataan pada Sabtu malam yang menyebutkan, Penggunaan rudal dan senjata nuklir untuk membunuh nelayan yang tak berdaya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus diselidiki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Serangan AS terhadap kapal nelayan Venezuela menewaskan 14 orang.

Tiongkok: Prinsip kedaulatan Palestina atas Palestina harus dilaksanakan

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan dalam pidatonya pada hari Sabtu, Perang yang sedang berlangsung di Jalur Gaza telah menyebabkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menantang hati nurani umat manusia.

Ia menambahkan, Langkah Israel untuk menduduki Gaza dan menginvasi Tepi Barat memengaruhi stabilitas kawasan Asia Barat. Prinsip kedaulatan Palestina atas Palestina harus ditegakkan. Gaza dan Tepi Barat adalah wilayah Palestina yang tidak dapat dicabut.

Armenia dan Kazakhstan menekankan pengembangan koridor transportasi regional lewat Iran

Mher Grigoryan, Wakil Perdana Menteri Armenia mengatakan pada pertemuan ke-11 Komisi Antarpemerintah untuk Kerja Sama Ekonomi antara Armenia dan Kazakhstan, yang diselenggarakan secara virtual, Yerevan mendukung inisiatif untuk membangun rute transportasi multimoda di sepanjang koridor "Kazakhstan-Turkmenistan-Iran-Armenia".

Transit kini semakin banyak dilakukan di sepanjang rute "Tiongkok-Kazakhstan-Uzbekistan-Turkmenistan-Iran-Armenia", yang menunjukkan meningkatnya keinginan untuk memperluas jaringan transportasi dan logistik antar negara kita.(sl)