Atlet Iran Memimpin Empat Kategori Berat Pertama Kejuaraan Gulat Dunia

21 September 2025 - 23:49
Tim gulat gaya Yunani-Romawi Republik Islam Iran dengan kokoh menduduki puncak klasemen di akhir empat kategori berat pertama Kejuaraan Dunia, dengan memenangkan dua medali emas, satu medali perak, dan 80 poin tim.

Tehran, Pars Today- Tim nasional gulat YunaniRomawi Iran memimpin empat kelas berat pertama di Kejuaraan Dunia Zagreb. Tim nasional Iran meraih dua medali emas dan satu medali perak di empat kelas berat pertama.

Di akhir empat kelas berat pertama, Gholamreza Farrokhi di kelas berat 82 kg dan Amin Mirzazadeh di kelas berat 130 kg meraih medali emas untuk Iran, sementara Payam Ahmadi di kelas berat 55 kg meraih medali perak.

Empat kelas berat pertama Kejuaraan Dunia Gulat Greko-Romawi diselenggarakan pada 17 dan 18 September di Zagreb, Kroasia.

Iran saat ini memimpin klasemen beregu dengan 80 poin, diikuti oleh Georgia dengan 45 poin, Jepang dengan 35 poin, Hongaria dengan 35 poin, dan Armenia dengan 25 poin.

Tiga kelas berat kedua Kejuaraan Dunia Gulat Greko-Romawi saat ini diselenggarakan di Zagreb, Kroasia.

Sebelumnya, tim gulat gaya bebas nasional Republik Islam Iran telah memenangkan kejuaraan dunia.

