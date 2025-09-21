Syekh Isa Qasim: Gaza dalam Penderitaan yang Mencekik dan Menghancurkan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ulama terkemuka Bahrain, Ayatullah Isa Qasim, menegaskan bahwa Gaza kini berada dalam penderitaan yang mencekik dan menghancurkan. Ia menambahkan, umat Arab dan Islam sedang menghadapi pertempuran permanen dan keras dari kesombongan rezim Zionis, Yahudi, serta Amerika yang angkuh dan buas.

Dalam pesannya, Ayatullah Qasim mengkritik sejumlah pemerintah Arab dan Islam yang justru bersekongkol dengan musuh, memberikan fasilitas besar kepada mereka, dan pada saat yang sama menekan arus perlawanan di negeri-negeri mereka sendiri serta menampakkan permusuhan keras terhadap Islam.

Beliau menutup dengan penegasan bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu dan Dia-lah yang akan membinasakan para penzalim: “Dan orang-orang yang zalim kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.” (QS. al-Syu’ara [26]:227).