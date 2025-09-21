Ayatullah Najafi: Pakistan Resmi Menjadi Penjaga Haramain Syarifain

Kantor Berita Internasional Ahulbait -ABNA- Ketua Wifaq al-Madaris Syiah Pakistan, Ayatullah Hafiz Sayyid Riaz Husain Najafi, menyebut perjanjian pertahanan antara Arab Saudi dan Pakistan sebagai langkah positif dan penuh harapan. Ia menilai, hal ini merupakan kehormatan besar bagi tentara, rakyat, dan pemerintah Pakistan karena kini resmi menjadi penjaga Haramain Syarifain.

Ayatullah Najafi mengatakan, Allah Swt telah memberikan kemenangan besar bagi Pakistan atas India, dan kemenangan perlawanan Iran atas Israel adalah tanda kebesaran umat Islam. Ia menegaskan bahwa abad ini adalah abad kebangkitan kaum Muslimin, dan martabat Pakistan meningkat secara signifikan. Namun, Pakistan tetap harus memperhatikan persoalan dalam negerinya agar setiap warga memperoleh hak pendidikan dan kebutuhan pokok.

Terkait Panglima Angkatan Darat Pakistan, beliau menyampaikan pandangan positif dan mengimbau agar belanja internal dikurangi serta lebih memperhatikan masalah ekonomi rakyat miskin.

Ayatullah Najafi juga menegaskan bahwa para nabi diutus untuk wilayah dan masa tertentu, sementara Nabi Muhammad Saw diutus bagi seluruh umat manusia. Al-Qur’an menyatakan: “Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.”

Beliau menambahkan, pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah Saw bahkan memaafkan musuh-musuhnya. Karena itu, para pecinta Ahlulbait as harus memperbaiki akhlak, meninggalkan caci-maki, dan menampilkan perilaku yang membuat orang yakin bahwa mereka benar-benar pengikut Ahlulbait as.

Menurutnya, bahkan musuh-musuh Nabi Saw pun mengakui beliau sebagai sosok yang mengubah sejarah. Umat Islam mampu menguasai dunia selama tujuh abad ketika berpegang teguh pada ajaran Nabi, namun mengalami kemunduran ketika meninggalkannya.