Mayor Jenderal Mousavi: "Iran Menganggap Diplomasi dan Negosiasi sebagai Cara Terbaik untuk Menyelesaikan Masalah"

Menurut kantor berita Abna, Menteri Energi Rusia bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata, Mayor Jenderal Amir Mousavi.

Mayor Jenderal Mousavi pada awalnya menekankan bahwa hubungan antara kedua negara, Iran dan Rusia, berada di jalur pertumbuhan dan perkembangan yang baik di berbagai bidang. Ia menambahkan: "Mengingat sanksi berat Barat terhadap kedua negara, Iran dan Rusia, ada banyak sekali kapasitas, terutama di bidang ekonomi, untuk meningkatkan tingkat kerja sama, dan kita dapat memperkuat masalah di berbagai bidang dari hari ke hari dengan membentuk dan mengembangkan komite bersama".

Merujuk pada posisi Rusia yang sangat baik dan kuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Energi Atom Internasional mengenai serangan rezim Zionis terhadap Iran dalam perang yang dipaksakan selama 12 hari, Mayor Jenderal Mousavi menambahkan: "Republik Islam Iran telah membuktikan kepada dunia bahwa mereka tidak pernah menjadi pihak yang memulai perang dan menganggap jalur diplomasi dan negosiasi sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan masalah, tetapi musuh jahat dan kriminal menggunakan negosiasi sebagai kedok untuk menipu dan, sambil mengkhianati jalur diplomasi, memulai perang yang dipaksakan terhadap Iran, di mana Angkatan Bersenjata dengan kekuatan dan keteguhan memberikan tanggapan yang kuat dan menghancurkan kepada Amerika Serikat dan rezim Zionis".

Sergey Tsivilyov juga menyatakan penyesalan atas kehilangan komandan dan ilmuwan Iran dalam serangan pengecut Israel dan berkata: "Saya sepenuhnya setuju dengan proposal Anda untuk memperkuat dan mengembangkan komisi terkait untuk meningkatkan tingkat kerja sama di berbagai bidang, mengingat kondisi kedua negara, dan kedua negara, Iran dan Rusia, harus membawa kerja sama ekonomi dan pertahanan mereka ke tingkat tertinggi".