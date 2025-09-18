Islami: "Dimulainya Kembali Inspeksi Tergantung pada Pengambilan 'Langkah-Langkah Khusus'"

Menurut kantor berita Abna, Mohammad Islami, Wakil Presiden dan Kepala Organisasi Energi Atom Iran, dalam wawancara tertulis dengan media Jepang, menyatakan: "Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah fasilitas nuklir di bawah pengawasan menjadi sasaran serangan militer. Sebelum inspeksi kembali normal, langkah-langkah khusus harus diambil".

Islami, berbicara kepada media Kyodo News, menambahkan bahwa situasi saat ini di negara tersebut, di bawah ancaman kemungkinan serangan Israel, "mirip dengan kondisi perang". Dia juga menyatakan: "Kepercayaan antara Iran dan Badan harus dibangun kembali. Ancaman dari musuh-musuh kita terus berlanjut, dan tidak ada negara yang menempatkan masalahnya di atas kedaulatan dan keamanan nasionalnya".

Mengacu pada serangan 13 Juni oleh rezim Zionis terhadap Iran, yang menyebabkan gugurnya para komandan militer dan puluhan ilmuwan nuklir, serta pemboman tiga situs penting (Fordow, Natanz, dan Isfahan) oleh AS, ia menjelaskan: "Parlemen Iran, setelah serangan ini, mengesahkan undang-undang yang menangguhkan kerja sama dengan Badan, dan secara efektif menghentikan kegiatan pengawasan".

Kepala Organisasi Energi Atom juga mengatakan bahwa Iran dan Badan, setelah beberapa putaran negosiasi, mencapai kesepakatan pada 9 September untuk membuat mekanisme pengawasan baru dalam kerangka "kondisi pasca-perang".

Dia menekankan bahwa selama periode ini Iran telah memulai kembali inspeksi internal terbatas, termasuk di pembangkit listrik Bushehr, tetapi Parlemen tetap khawatir tentang "kebocoran informasi" yang dapat mengungkapkan kerentanan.

Islami mengkritik perilaku politik Barat terhadap Iran, dengan mengatakan: "Negara-negara Barat mengeksploitasi Badan untuk tujuan politik mereka. Amerika Serikat bahkan telah mengancam Badan untuk memotong anggarannya jika anggota mendukung resolusi yang mengutuk Israel".

Dia menyebut kegagalan Badan untuk mengutuk serangan Israel dan AS terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai "kesalahan yang tidak bisa dimaafkan". Dalam hal ini, Islami menambahkan: "Masalah ini akan tercatat dalam sejarah. Tuan Grossi diharapkan setidaknya mengakui masalah yang diciptakan oleh serangan semacam itu untuk sistem keselamatan dan pengawasan nuklir".

Wakil Presiden dan Kepala Organisasi Energi Atom Iran juga membela hak Iran untuk memanfaatkan energi nuklir secara damai dalam kerangka Traktat Non-Proliferasi (NPT), mencatat: "Kewajiban terkait inspeksi hanya masuk akal jika disertai dengan penghormatan terhadap hak".