Iravani: "Afghanistan Harus Didukung dalam Pemberantasan Terorisme"

Menurut kantor berita Abna, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Republik Islam Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang "Situasi di Afghanistan", menyatakan: "Afghanistan harus didukung dalam mengambil langkah-langkah komprehensif untuk memberantas terorisme, membubarkan semua kelompok teroris, dan mencegah penggunaan wilayahnya terhadap tetangga, kawasan, dan sekitarnya".

Teks pidato Amir Saeed Iravani adalah sebagai berikut:

Yang Terhormat Ketua, Republik Islam Iran menyampaikan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada rakyat dan otoritas Afghanistan menyusul gempa bumi dahsyat baru-baru ini yang sayangnya merenggut nyawa banyak warga. Dalam konteks ini, Iran segera mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk mendukung mereka yang terkena dampak dan siap untuk melanjutkan bantuannya untuk membantu Afghanistan mengatasi akibat bencana ini.

Kami mencatat laporan terbaru Sekretaris Jenderal (S/2025/554), yang memberikan pembaruan tentang situasi di Afghanistan, termasuk kegiatan politik dan kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengingat laporan tersebut, saya ingin menekankan poin-poin berikut:

Pertama, Republik Islam Iran, sebagai tetangga langsung Afghanistan dengan lebih dari 900 kilometer perbatasan bersama dan menjadi tuan rumah bagi jutaan pengungsi Afghanistan selama beberapa dekade, menganggap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di Afghanistan secara langsung terkait dengan keamanan nasionalnya sendiri dan stabilitas kawasan yang lebih luas. Oleh karena itu, Iran terus berinteraksi secara aktif dengan otoritas de facto Afghanistan melalui inisiatif bilateral dan regional. Kami juga telah berpartisipasi secara konstruktif dalam proses Doha yang diawasi PBB dan memainkan peran aktif dalam kelompok kerjanya.

Kedua, masa depan Afghanistan harus dibentuk dan menjadi milik rakyat Afghanistan sendiri. Solusi berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui proses politik inklusif yang mencerminkan keragaman etnis dan politik negara, menghormati kedaulatannya, dan menjamin hak-hak semua warga Afghanistan, terutama perempuan dan anak perempuan. Setiap solusi yang dipaksakan dari luar tidak akan berkelanjutan atau dapat diterima.

Ketiga, otoritas de facto adalah realitas objektif di lapangan di Afghanistan, dan komunitas internasional tidak memiliki pilihan lain selain berinteraksi dengan mereka. Keterlibatan yang konstruktif dan praktis sangat penting untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan ekonomi yang sedang berlangsung yang terus mengancam stabilitas kawasan. Dalam hal ini, kami menekankan bahwa bantuan kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi. Sanksi tidak boleh digunakan sebagai alat tawar-menawar politik untuk mencegah stabilitas ekonomi atau keterlibatan dengan otoritas de facto. Aset Afghanistan yang dibekukan di luar negeri harus dibebaskan tanpa syarat untuk melayani rakyat. Selain itu, mekanisme pengecualian larangan perjalanan bagi individu-individu yang ditunjuk dari anggota Taliban tidak boleh disalahgunakan atau dieksploitasi secara politik secara terbatas oleh anggota Dewan. Pemulihan penuh mekanisme ini sangat penting, karena merupakan alat vital untuk memperkuat dialog dan memajukan pendekatan yang komprehensif dan konstruktif terhadap situasi di Afghanistan.

Keempat, Iran telah menanggung beban yang tidak proporsional selama beberapa dekade, menampung jutaan pengungsi dan imigran Afghanistan, dan dalam banyak kasus tanpa dukungan internasional yang memadai. Tanggung jawab kemanusiaan ini telah membebankan biaya yang signifikan pada masyarakat kami, menekan sumber daya dan infrastruktur secara berat, dan menciptakan tantangan keamanan dan lintas batas yang kompleks. Menyusul agresi rezim Israel terhadap Iran, tekanan ini semakin meningkat. Iran tidak dapat terus menanggung beban ini sendirian, dan oleh karena itu, tidak memiliki pilihan lain selain memulangkan warga negara Afghanistan yang tidak sah ke negara mereka. Perlu dicatat bahwa selama proses pemulangan, Iran telah berinteraksi secara aktif dengan otoritas de facto untuk memastikan bahwa kondisi untuk pemulangan yang aman dan bermartabat tersedia.

Yang Terhormat Ketua, Iran sangat mendukung pembentukan Afghanistan yang mandiri, bersatu, dan damai, bebas dari terorisme, konflik, dan narkoba. Kami sekali lagi menegaskan komitmen teguh kami terhadap Afghanistan yang stabil dan mandiri dan akan terus bekerja sama secara erat dengan mitra regional dan internasional untuk mencapai tujuan ini. Afghanistan harus didukung dalam mengambil langkah-langkah komprehensif untuk memberantas terorisme, membubarkan semua kelompok teroris tanpa kecuali, dan mencegah penggunaan wilayahnya terhadap tetangga, kawasan, dan sekitarnya.

Akhirnya, Yang Terhormat Ketua, Misi Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Afghanistan (UNAMA) memainkan peran penting dalam menangani tantangan di negara itu, dan kami menegaskan kembali dukungan kami untuk misinya dan pelaksanaannya yang efektif.