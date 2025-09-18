  1. Home
Konsultasi 'Fidan' dengan Rekan-rekannya dari Arab Saudi dan Mesir

18 September 2025 - 13:36
News ID: 1728457
Source: ABNA
Menteri Luar Negeri Turki melakukan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi dan Mesir.

Menurut kantor berita Anadolu, yang dikutip oleh kantor berita Abna, Hakan Fidan, Menteri Luar Negeri Turki, berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan, dan Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aty.

Menurut sumber dari Kementerian Luar Negeri Turki, dalam konsultasi ini, perkembangan terbaru di Gaza dan persiapan untuk kegiatan terkait masalah Palestina dalam kerangka pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa minggu depan dibahas dan ditinjau.

